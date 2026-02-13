Виноградов ответил Дегтяреву, пожелавшему ему гореть в аду из-за Жириновского

— Комментарий показывает, что тематика Жириновского для выходцев ЛДПР и ЛДПР остается чувствительной. Я ничего не говорил про господина Дегтярева, а что касается господина Жириновского, стоит разделять оценку роли лично Жириновского, которую я не давал в посте, и ту передозировку пафоса, которая нередко звучит в отношении тех или иных политических исторических деятелей. Передозировка пафоса, я думаю, присутствует, — заявил политолог в беседе с изданием «Подъем».