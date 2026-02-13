Виноградов ответил Дегтяреву, пожелавшему ему гореть в аду из-за Жириновского

Политолог Михаил Виноградов ответил министру спорта России Михаилу Дегтяреву, который пожелал ему «гореть в аду» из-за высказываний про экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Дегтярев раскритиковал высказывание политолога Виноградова, который написал, что на «Жириновских чтениях» в МГИМО говорили про вклад политика в российское общество. Комментируя мероприятие, Виноградов заявил, что день был трудный, однако «вроде у всех получилось не сбиться и не засмеяться».
Данные слова вызвали недовольство у министра, который также является членом ЛДПР. Он пожелал «гореть в аду таким негодяям и шизофреникам». Виноградов заявил, что таким образом он прокомментировал «передозировку пафоса».
— Комментарий показывает, что тематика Жириновского для выходцев ЛДПР и ЛДПР остается чувствительной. Я ничего не говорил про господина Дегтярева, а что касается господина Жириновского, стоит разделять оценку роли лично Жириновского, которую я не давал в посте, и ту передозировку пафоса, которая нередко звучит в отношении тех или иных политических исторических деятелей. Передозировка пафоса, я думаю, присутствует, — заявил политолог в беседе с изданием «Подъем».
Днем ранее сына основателя ЛДПР не пустили на мероприятие в МГИМО, посвященное памяти политика. Организаторы заранее объявили о необходимости регистрации участников. Его имени не оказалось в списках, и его не впустили.
В партии заявили, что поведение внебрачного сына Жириновского Олега Эйдельштейна носит провокационный характер. Там подчеркнули, что Эйдельштейн приходит именно на мероприятия с пропускным режимом, но при этом не проходит предусмотренную правилами регистрацию.