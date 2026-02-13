МАГАТЭ заявило о возобновлении диалога с Тегераном

МАГАТЭ возобновило диалог с Тегераном, заявил руководитель агентства Рафаэль Гросси.
Дальнейшие шаги в рамках диалога, по словам Гросси, возможны в ближайшие дни.
Власти в Иране приняли решение о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии в июне 2025 года.
