МАГАТЭ заявило о возобновлении диалога с Тегераном

МАГАТЭ возобновило диалог с Тегераном, заявил руководитель агентства Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ возобновило диалог с Тегераном, заявил руководитель агентства Рафаэль Гросси.

Дальнейшие шаги в рамках диалога, по словам Гросси, возможны в ближайшие дни.

Власти в Иране приняли решение о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии в июне 2025 года.

Читайте материал «Трамп сказал, что готов вести переговоры с Ираном “так долго, как захочет”».

