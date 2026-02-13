«Превратимся в медведя и порвём»: В Госдуме приструнили зарвавшегося Рютте после шутки о ВС РФ

По словам Колесника, Россия сознательно действует аккуратно, чтобы сохранить жизни мирных жителей и своих военных. Но если бы конфликт развернулся на территории Европы, сценарий был бы совсем иным.
«А вот если, не дай бог, мы будем продвигаться по ЕС, то его порвут. Рютте даже не заметит, мы превратимся в медведя», — сказал Колесник NEWS.ru.
Депутат считает, что за подобные выпады в адрес российской армии генсеку НАТО стоило бы дать «щелбан», иначе он рискует сильно пожалеть о своих словах, когда по Европе «пройдётся танк».
Ранее Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Соединённые Штаты являются «самой большой и сильной страной в мире». Однако площадь США составляет около 9,9 млн квадратных километров, что меньше территории Канады и почти вдвое уступает России — крупнейшему государству мира.
