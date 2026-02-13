Кремль объяснил выбор Женевы для нового раунда переговоров

Выбор Женевы в качестве площадки для третьего раунда трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной обусловлен исключительно вопросами логистики и взаимного удобства участников. Как сообщил информационному агентству ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, швейцарская площадка позволила оптимально совместить рабочие планы всех сторон процесса.
Отвечая на вопрос о причинах внезапного переноса дискуссий из Ближнего Востока в Европу, представитель Кремля подчеркнул прагматичный характер этого решения.
«[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», — пояснил глава кремлевской пресс-службы.
Очередной этап консультаций в формате Россия — США — Украина запланирован на 17−18 февраля. Примечательно, что на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, что эксперты связывают с переходом диалога в политическую плоскость.
До этого переговорный марафон проходил в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), где 23−24 января и 4−5 февраля состоялись первые два раунда. На тех этапах российскую группу представлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а основной упор делался на вопросы безопасности и обмена пленными.
