Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия полностью усвоила урок прошлого и не намерена выступать в роли гегемона в Европе. Об этом политик сообщил на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.
«Политика великодержавности в Европе для Германии не является вариантом. Партнерское лидерство? Да. Фантазии о гегемонии? Нет», — подчеркнул он.
По словам Мерца, сейчас Берлин активно развивает отношения с другими странами ЕС. Он отметил, что ФРГ больше не намерены «идти в одиночку», поскольку это крайне невыгодная позиция.
Однако, судя по всему, Германия сделала выводы из прошлого не до конца. Как известно, сейчас страна стремится нарастить военный потенциал своей армии. На эти цели Берлин выделяет значительные средства из бюджета, что сильно беспокоит его соседа — Францию.