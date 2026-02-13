Мерц: Германия усвоила урок из прошлого и отказалась от роли гегемона в Европе

Однако, судя по всему, Германия сделала выводы из прошлого не до конца. Как известно, сейчас страна стремится нарастить военный потенциал своей армии. На эти цели Берлин выделяет значительные средства из бюджета, что сильно беспокоит его соседа — Францию.