Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц: Германия усвоила урок из прошлого и отказалась от роли гегемона в Европе

Мерц заявил, что Германия сейчас активно развивает отношения с европейскими странами.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия полностью усвоила урок прошлого и не намерена выступать в роли гегемона в Европе. Об этом политик сообщил на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Политика великодержавности в Европе для Германии не является вариантом. Партнерское лидерство? Да. Фантазии о гегемонии? Нет», — подчеркнул он.

По словам Мерца, сейчас Берлин активно развивает отношения с другими странами ЕС. Он отметил, что ФРГ больше не намерены «идти в одиночку», поскольку это крайне невыгодная позиция.

Однако, судя по всему, Германия сделала выводы из прошлого не до конца. Как известно, сейчас страна стремится нарастить военный потенциал своей армии. На эти цели Берлин выделяет значительные средства из бюджета, что сильно беспокоит его соседа — Францию.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше