Главный соперник Орбана на выборах попал в секс-скандал и обвинил в этом Россию

Мадьяр утверждает, что речь идёт о событиях трёхлетней давности: 2 августа 2024 года после партийного мероприятия бывшая партнёрша Эвелин Фогель пригласила его на вечеринку в квартиру, снимок которой появился в Интернете. Он признаёт, что позволил себя «соблазнить», но уверяет, что не понимал — эта была «операция спецслужб по принципу российской медовой ловушки». А ещё политик сам рассказал, что на столе лежали наркотики, но он их не трогал.
«Я 45-летний разведённый мужчина и имею право на сексуальную жизнь», — настаивает Мадьяр.
Мадьяр прямо обвинил Орбана в организации провокации. Также он призвал публиковать записи целиком, без монтажа.
Ранее Виктор Орбан в ходе митинга вновь дал понять избирателям, что его приоритет — интересы Венгрии, а не финансирование Украины. На вопрос о стремлении Киева в Евросоюз он ответил с иронией: «Если они не будут пинать машину, я их подвезу». И добавил, что деньги налогоплательщиков должны работать на самих венгров, а не уходить на поддержку соседней страны.
