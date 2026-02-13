Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный соперник Орбана на выборах попал в секс-скандал и обвинил в этом Россию

Лидер венгерской оппозиции, главный соперник премьер-министра Виктора Орбана на грядущих выборах Петер Мадьяр заявил о попытке шантажа со стороны действующей власти. Поводом стало появление сайта, анонсирующего, предположительно, публикацию видеокомпромата, на него. По крайней мере, так считает сам политик, который решил действовать на опережение и дал комментарий порталу HVG.

Источник: Life.ru

Мадьяр утверждает, что речь идёт о событиях трёхлетней давности: 2 августа 2024 года после партийного мероприятия бывшая партнёрша Эвелин Фогель пригласила его на вечеринку в квартиру, снимок которой появился в Интернете. Он признаёт, что позволил себя «соблазнить», но уверяет, что не понимал — эта была «операция спецслужб по принципу российской медовой ловушки». А ещё политик сам рассказал, что на столе лежали наркотики, но он их не трогал.

«Я 45-летний разведённый мужчина и имею право на сексуальную жизнь», — настаивает Мадьяр.

Мадьяр прямо обвинил Орбана в организации провокации. Также он призвал публиковать записи целиком, без монтажа.

Ранее Виктор Орбан в ходе митинга вновь дал понять избирателям, что его приоритет — интересы Венгрии, а не финансирование Украины. На вопрос о стремлении Киева в Евросоюз он ответил с иронией: «Если они не будут пинать машину, я их подвезу». И добавил, что деньги налогоплательщиков должны работать на самих венгров, а не уходить на поддержку соседней страны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше