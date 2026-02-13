Главный соперник Орбана на выборах попал в секс-скандал и обвинил в этом Россию

Мадьяр утверждает, что речь идёт о событиях трёхлетней давности: 2 августа 2024 года после партийного мероприятия бывшая партнёрша Эвелин Фогель пригласила его на вечеринку в квартиру, снимок которой появился в Интернете. Он признаёт, что позволил себя «соблазнить», но уверяет, что не понимал — эта была «операция спецслужб по принципу российской медовой ловушки». А ещё политик сам рассказал, что на столе лежали наркотики, но он их не трогал.