«Общественное»: в подконтрольном ВСУ Херсоне в третий раз прогремели взрывы

Украинское издание «Общественное» заявило, что в городе Херсоне, который удерживают под контролем ВСУ, произошли взрывы.
Подробностей издание не привело. В подконтрольной Украине части Херсонской области работают сирены воздушной тревоги.
Взрывы в Херсоне прозвучали в третий раз за день.
Херсонская область присоединилась к РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Российские войска освободили 75 процентов территории.
