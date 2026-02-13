В польской обороне возникла дыра из-за запрета экспорта лома с Украины

Министр также раскритиковал политику ЕС, допустившего, по его мнению, серьёзную деиндустриализацию. Выплавка стали в союзе упала со 180 млн тонн в 2018 году до 130 млн в 2024-м. Доманьский уточнил, что переговоры по этому вопросу велись в Киеве в начале февраля и будут продолжены в середине месяца.