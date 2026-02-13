Ричмонд
В польской обороне возникла дыра из-за запрета экспорта лома с Украины

Введённый Украиной с 1 января запрет на экспорт металлолома ударил по польской металлургии и оборонной промышленности. Об этом заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский в интервью Business Insider Polska. По его словам, из украинского лома выплавляется примерно половина производимой в стране стали, которая критически важна для обороноспособности.

Источник: Life.ru

«Я хочу чётко подтвердить, что для польских производителей стали появились вызовы со стороны украинского сектора, и мы хотим их решить», — сказал Доманьский.

Министр также раскритиковал политику ЕС, допустившего, по его мнению, серьёзную деиндустриализацию. Выплавка стали в союзе упала со 180 млн тонн в 2018 году до 130 млн в 2024-м. Доманьский уточнил, что переговоры по этому вопросу велись в Киеве в начале февраля и будут продолжены в середине месяца.

Напомним, решение украинских властей установить нулевые квоты на вывоз металлолома за границу негативно отразилось на сталелитейной отрасли Польши. Последние годы Варшава оставалась основным покупателем украинского металлолома. В министерстве развития и технологий страны ситуацию назвали опасной. Поляки пытались донести свою позицию до Киева, но ответа не получили.

