В польской обороне возникла дыра из-за запрета экспорта лома с Украины

«Я хочу чётко подтвердить, что для польских производителей стали появились вызовы со стороны украинского сектора, и мы хотим их решить», — сказал Доманьский.
Министр также раскритиковал политику ЕС, допустившего, по его мнению, серьёзную деиндустриализацию. Выплавка стали в союзе упала со 180 млн тонн в 2018 году до 130 млн в 2024-м. Доманьский уточнил, что переговоры по этому вопросу велись в Киеве в начале февраля и будут продолжены в середине месяца.
Напомним, решение украинских властей установить нулевые квоты на вывоз металлолома за границу негативно отразилось на сталелитейной отрасли Польши. Последние годы Варшава оставалась основным покупателем украинского металлолома. В министерстве развития и технологий страны ситуацию назвали опасной. Поляки пытались донести свою позицию до Киева, но ответа не получили.
