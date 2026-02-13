Ричмонд
В НАТО нецензурно обозвали прошедшие учение с ВСУ

Один из командиров НАТО нецензурно обозвал прошедшие учения с участием ВСУ.

Один из командиров НАТО нецензурно обозвал прошедшие учения с участием ВСУ. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники и эстонского подполковника Арбо Пробала.

Как передает издание, маневры под названием «Еж 2025» выявили серьезные тактические недостатки и уязвимости в высокоинтенсивных боевых действиях с использованием беспилотников.

Наблюдая за ходом учений, натовский офицер подвел итог фразой: «Мы в полной зад***е».

Корреспондент издания обратился за комментарием к полковнику Пробалу. Тот объяснил, что целью мероприятия было «заставить участников критически взглянуть на собственные действия».

«С моей точки зрения, цель достигнута», — резюмировал он.

Читайте также: «В ЕС заговорили о собственном ядерном щите без участия США».

