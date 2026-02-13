В НАТО нецензурно обозвали прошедшие учение с ВСУ

Один из командиров НАТО нецензурно обозвал прошедшие учения с участием ВСУ. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники и эстонского подполковника Арбо Пробала.
Как передает издание, маневры под названием «Еж 2025» выявили серьезные тактические недостатки и уязвимости в высокоинтенсивных боевых действиях с использованием беспилотников.
Наблюдая за ходом учений, натовский офицер подвел итог фразой: «Мы в полной зад***е».
Корреспондент издания обратился за комментарием к полковнику Пробалу. Тот объяснил, что целью мероприятия было «заставить участников критически взглянуть на собственные действия».
«С моей точки зрения, цель достигнута», — резюмировал он.
