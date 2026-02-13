«Шкуру будем по-мужски драть». Лукашенко выступил с предупреждением для этих военных в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 13 марта, посещая в рамках внезапной проверки 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе, сказал, с кого будут «шкуру драть» в Беларуси. Подробности сообщает пресс-служба президента.
Глава государства заметил, что хотел увидеть воочию, насколько войска в Беларуси подготовлены для ведения боевых действий и дал оценку:
— Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе.
Александр Лукашенко заметил, что войска волновались, так как за спиной стоит президент. Он уточнил, что понимает данное волнение.
— Ну, так на так — где-то попали, где-то промахнулись, — заметил президент.
Лукашенко посоветовал работать дальше, подчеркнув:
— . Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить (обращается к министру обороны Виктору Хренину. — Ред.). Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Ну, а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, к чему должны быть готовы в Беларуси: «Я не говорю, что это завтра будет».
Тем временем Лукашенко сказал, где в Беларуси завтра может произойти катастрофа.
Кроме того, ОДКБ, куда входит Беларусь, назвала непредсказуемой обстановку в своей зоне ответственности.