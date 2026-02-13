«Ещё год в окопах»: участник СВО раскрыл планы наступления

Специальная военная операция на Украине может продлиться как минимум до начала 2027 года, а в ближайшие месяцы российские войска развернут масштабную наступательную кампанию. Такой прогноз сделал в эфире «Радио КП» политтехнолог и участник СВО Платон Маматов. По его словам, несмотря на надежды на скорое завершение конфликта, предпосылок для достижения реальных договоренностей в краткосрочной перспективе нет. Только результаты активных действий армии весной, летом и осенью 2026 года позволят выйти на фиксацию итогов операции, считает боец.
Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация на фронте требует решения военных задач до того, как дипломаты смогут закрепить результат на бумаге.
«Я надеюсь, конечно, что будет мир, что мы закончим воевать как можно скорее. Но, честно говоря, веры в то, что в ближайшее время кто-то с кем-то договорится, у меня нет», — отметил Маматов.
Участник боевых действий выразил уверенность, что сторонам предстоит еще длительный период активного противостояния. «Думаю, воевать нам минимум ещё год», — добавил он.
По информации американской газеты Politico, Соединенные Штаты официально уведомили руководство в Киеве, что не предоставят никаких гарантий безопасности до тех пор, пока не будет заключено окончательное мирное соглашение с Москвой. При этом в Женеве на 17−18 февраля запланирован новый раунд трехсторонних переговоров с участием помощника президента РФ Владимира Мединского. В тоже время Владимир Зеленский заявляет, что для него лучше продолжение боевых действий, чем подписание плохого мира.
Читайте материал: «Готовьтесь ко всему: Лукашенко предупредил военных о неожиданном нападении».