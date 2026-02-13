«Ещё год в окопах»: участник СВО раскрыл планы наступления

По информации американской газеты Politico, Соединенные Штаты официально уведомили руководство в Киеве, что не предоставят никаких гарантий безопасности до тех пор, пока не будет заключено окончательное мирное соглашение с Москвой. При этом в Женеве на 17−18 февраля запланирован новый раунд трехсторонних переговоров с участием помощника президента РФ Владимира Мединского. В тоже время Владимир Зеленский заявляет, что для него лучше продолжение боевых действий, чем подписание плохого мира.