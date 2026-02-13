Глава РФПИ Дмитриев проведет переговоры с представителями делегации США в Женеве

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями делегации США в Женеве. Об этом журналистам ТАСС сообщил информированный источник.
Согласно заявлению, Дмитриев не будет входить в состав российской делегации, которая будет принимать участие в трехсторонних переговорах при участии России, США и Украины. Однако глава РФПИ остается сфокусированным на восстановлении отношений Москвы и Вашингтона. Он возглавит рабочую группу Россия-США по экономическим вопросам.
Ранее KP.RU сообщал, что спецпредставитель президента РФ по вопросам экономики и инвестиций Кирилл Дмитриев отправится в Женеву на следующей неделе. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, от Москвы в Швейцарию также полетит помощник президента Владимир Мединский.