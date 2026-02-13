Запад хочет создать «НАТО 3.0»: политолог назвал вероятный расклад сил в новом блоке

По словам эксперта, США хотят снять с себя финансовое бремя и переложить расходы на других членов альянса. Вашингтон намерен заставить союзников не только платить, но и беспрекословно поддерживать все свои инициативы. Тех, кто откажется, вероятно, будут исключать из блока.
Ордуханян считает, что новая структура станет инструментом против всех мировых конкурентов Америки, включая Китай и Иран. Политолог назвал этот проект «микрополитическим ГУЛАГом», где все подчиняются правилам США.
Специалист добавил, что Европе в этой системе отводится роль инструмента без права голоса, за исключением самых верных союзников Вашингтона. По его слова, не исключено, что новая идеология НАТО также включит борьбу с мусульманскими странами, где роль «советника» достанется Израилю.
При этом НАТО чересчур сильно зависима от Соединенных Штатов, заявил экс-глава альянса и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. Он уточнил, что блок ни на что не способен без участия Вашингтона.