Блохин объяснил возвращение Мединского в переговорную группу по Украине

17 и 18 февраля в Женеве пройдут трехсторонние переговоры по Украине. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента РФ Владимир Мединский снова возглавит российскую делегацию на переговорах по урегулированию украинского конфликта из-за наработанного опыта в этом вопросе, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Константин Блохин.

Напомним, 17 и 18 февраля в Женеве пройдут трехсторонние переговоры по Украине. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах по Украине в 2022 и в возобновленном раунде стамбульских встреч 2025 года.

Кроме России и Украины, на встрече будут присутствовать представители Соединенных Штатов. До оглашения Женевы в качестве площадки для переговорах назывались Майами и Абу-Даби.

«Мединский в этом плане уже человек опытный, он неоднократно вел переговоры с западными партнерами. Да и американцы склонны к постоянству в этом плане. От них спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обычно ведут переговоры. И Трамп не меняет их», — пояснил эксперт.

Ранее политолог Блохин объяснил выбор Женевы в качестве площадки для переговоров по Украине.

