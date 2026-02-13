Блохин объяснил возвращение Мединского в переговорную группу по Украине

«Мединский в этом плане уже человек опытный, он неоднократно вел переговоры с западными партнерами. Да и американцы склонны к постоянству в этом плане. От них спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обычно ведут переговоры. И Трамп не меняет их», — пояснил эксперт.