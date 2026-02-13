Эксперты связали смену главы делегации России с новым фокусом переговоров

Выбор помощника президента Владимира Мединского главой российской делегации на следующих переговорах по Украине, которые пройдут в Швейцарии, может означать, что обсуждения будут сосредоточены не на военно-политических, а гуманитарных вопросах, заявил в эфире Радио РБК доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.
Состав делегаций и место встречи имеют значение, но многое будет зависеть от того, кто войдет в переговорные группы с украинской и американской стороны, полагает эксперт.
«Что касается Владимира Мединского, то, наверное, это уже, конечно, не военный трек, не военно-политический трек. Вопросы гуманитарного взаимодействия, вопросы, которые касаются культуры, языка, религии, то есть тех компонентов соглашения о мире, которые должны сделать из Украины, что называется, не анти-Россию, а какое-то государство, которое нейтральное, по крайней мере по отношению к России», — сказал Семеновский.
При этом, по его оценке, целый комплекс факторов указывает на то, что до компромисса еще далеко. После переговоров в Абу-Даби стороны продолжают занимать противоположные позиции по вопросу территорий, а также относительно стран-гарантов, которые могли бы выступить контролирующими сторонами, отметил Семеновский.
Политолог и публицист Михаил Синельников-Оришак, в эфире Радио РБК говоря о предстоящих переговорах, заявил о «смене фокуса на политическое вместо военного». Политолог добавил, что не ждет от переговоров прорыва, так как, по его мнению, в первую очередь «надо решать военные вопросы». Без решения территориального вопроса «ничего не двинется», считает он.
13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве
Предыдущий раунд переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Абу-Даби
Позже президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что «мир будет достигнут менее чем через год».