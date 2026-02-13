«Радости немного, будем считать, что так себе». Лукашенко высказался о стрельбе белорусских военных

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая в рамках внезапной проверки 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе 13 февраля, дал оценку стрельбе белорусских военных. Подробности приводит пресс-служба президента.
Александр Лукашенко уточнил, что хотел бы воочию увидеть, насколько войска в стране подготовлены для ведения боевых действий.
— Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе, — оценил президент Беларуси.
Глава государства отметил, что военные волнуются, так как у них за спиной стоит президент. Он добавил, что есть определенное волнение и он это понимает.
— Ну, так на так — где-то попали, где-то промахнулись, — подчеркнул президент.
В пресс-службе отметили, что к стрельбам была привлечена не специально подобранная команда, а военнослужащие в порядке списка, независимо от срока службы и опыта.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, с кого будут «шкуру драть» в Беларуси.
Кроме того, пресс-служба сказала, какое поручение Лукашенко не выполнил госсекретарь Совбеза.
Тем временем Лукашенко сказал, к чему должны быть готовы в Беларуси: «Я не говорю, что это завтра будет».