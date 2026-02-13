Дмитриев не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве

Специальный представитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с иностранными государствами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев не войдет в состав российской делегации, участвующей в переговорах России, США и Украины в Женеве. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник.