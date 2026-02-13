Дмитриев не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве

Специальный представитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с иностранными государствами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев не войдет в состав российской делегации, участвующей в переговорах России, США и Украины в Женеве. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
«Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений России и США и, как и ранее, не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной», — сообщил собеседник агентства.
При этом он отметил, что Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве.
Напомним, 17−18 февраля в Женеве пройдут трехсторонние переговоры по Украине. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Ранее председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин указал на политические игры Киева перед переговорами в Женеве.