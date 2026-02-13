Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве

Кирилл Дмитриев не войдет в состав российской делегации, участвующей в переговорах России, США и Украины в Женеве.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с иностранными государствами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев не войдет в состав российской делегации, участвующей в переговорах России, США и Украины в Женеве. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

«Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений России и США и, как и ранее, не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной», — сообщил собеседник агентства.

При этом он отметил, что Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве.

Напомним, 17−18 февраля в Женеве пройдут трехсторонние переговоры по Украине. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин указал на политические игры Киева перед переговорами в Женеве.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше