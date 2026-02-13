В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

Депутат Свинцов рассказал о законопроекте по запрету рекламы эзотерических услуг. Видео © Life.ru.
Парламентарий рассказал в беседе с Life.ru, что первый раз он внёс законопроект осенью 2024 года, но правительство дало отрицательный отзыв, и Дума проголосовала против. В феврале 2025 года инициативу поддержал патриарх, после чего депутаты подготовили вторую, более проработанную версию, но снова получили замечания от правительства и отозвали документ. В декабре 2025 года президент Владимир Путин во время прямой линии отрицательно высказался об эзотерике.
«Сегодня мы в третий раз внесли законопроект, мы доработали его, учли все замечания правительства, учли все замечания комитетов. Я надеюсь, что сегодня наш законопроект все посмотрят и прочитают, мы направим его в правительство на отзыв», — заявил Свинцов.
Поправки предлагается внести в статью 7 закона «О рекламе», дополнив её запретом на распространение рекламы услуг оккультно-магического характера. Если закон примут, тарологи, маги и астрологи больше не смогут продвигать свои услуги через СМИ и интернет.
«В соответствии с пунктом “а” ч. 6 ст. 112 Регламента Государственной думы вносим на рассмотрение Государственной думы Российской Федерального Собрания Российской Федерации измененный текст проекта федерального закона № 901048−8 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на запрет рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг”, — говорится в представленных документах к законопроекту.
Ранее в России предложили запретить продажу в интернете трав, которые используют для «магических» обрядов и заговоров. Автор идеи пояснил, что в составе таких трав могут быть опасные и непроверенные вещества. По его словам, раньше гадалки и колдуны хотя бы скрывали свою деятельность, понимая, что она идёт вразрез с обществом. Сейчас же их «товары» спокойно продаются на крупных онлайн-площадках — доступны в один клик, рекламируются и расходятся тысячами.
