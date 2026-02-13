В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

Ранее в России предложили запретить продажу в интернете трав, которые используют для «магических» обрядов и заговоров. Автор идеи пояснил, что в составе таких трав могут быть опасные и непроверенные вещества. По его словам, раньше гадалки и колдуны хотя бы скрывали свою деятельность, понимая, что она идёт вразрез с обществом. Сейчас же их «товары» спокойно продаются на крупных онлайн-площадках — доступны в один клик, рекламируются и расходятся тысячами.