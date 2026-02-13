Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиев поставил Армении условие для подписания мирного соглашения

Армения для подписания мирного соглашения с Азербайджаном должна внести изменения в Конституцию.

Источник: AP 2024

Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает в Telegram издание Minval.

«Азербайджан подпишет с Арменией мирный договор сразу после внесения Ереваном изменений в свою конституцию», — заявил азербайджанский лидер.

По мнению Алиева, Ереван должен вычеркнуть из основного закона территориальные претензии к Азербайджану.

Ранее Алиев подписал указ, по которому Баку отправил партию гуманитарной помощи Украине. Она была обеспечена министерством энергетики страны.