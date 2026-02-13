Ричмонд
Трамп пообещал Орбану поддержку в ходе выборов в апреле

Американский президент Дональд Трамп заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан будет пользоваться его поддержкой в ходе ближайших выборов.

Трамп сказал, что Орбан — «друг, борец и победитель», а также «сильный лидер, уже доказавший, что способен добиваться феноменальных результатов». Также американский президент предположил, что Орбан любит Венгрию так же, как он сам любит США.

Выборы в парламент Венгрии состоятся 12 апреля. Их исход определит, останется ли Орбан руководителем правительства.

