Трамп пообещал Орбану поддержку в ходе выборов в апреле

Американский президент Дональд Трамп заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан будет пользоваться его поддержкой в ходе ближайших выборов.
Трамп сказал, что Орбан — «друг, борец и победитель», а также «сильный лидер, уже доказавший, что способен добиваться феноменальных результатов». Также американский президент предположил, что Орбан любит Венгрию так же, как он сам любит США.
Выборы в парламент Венгрии состоятся 12 апреля. Их исход определит, останется ли Орбан руководителем правительства.
Читайте материал «Трамп сказал, что готов вести переговоры с Ираном “так долго, как захочет”».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.