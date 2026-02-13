ТАСС: Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве в ближайшее время

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17−18 февраля в Женеве. Он добавил, что в этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский, и отметил, что это решение соответствует структуре консультаций, которую согласовали до этого.