ТАСС: Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве в ближайшее время

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в швейцарской Женеве. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник.
— Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений России и США и, как и ранее, не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной, — передает агентство.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17−18 февраля в Женеве. Он добавил, что в этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский, и отметил, что это решение соответствует структуре консультаций, которую согласовали до этого.
Также Песков рассказал, что в переговорах не будут задействованы европейские политики, и объяснил, что стороны выбрали Женеву местом для следующего раунда переговоров, поскольку посчитали решение целесообразным и удобным для всех.