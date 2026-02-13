Ричмонд
Трамп: Зеленский должен двигаться в сторону мира

Зеленский должен двигаться в сторону мира, Россия заинтересована в мирном урегулировании, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Источник: Reuters

Его слова приводит РИА Новости.

«Зеленский должен двигаться (к миру. — RT). Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придётся двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать», — сказал Трамп журналистам.

Ранее в The Atlantic сообщали, что Трамп в ближайшее время может выйти из переговоров по Украине.

Также французский политик Флориан Филиппо отмечал, что Трамп захотел избавиться от Зеленского.

