«25 мощных ракет по Киеву»: на Украине ждут критического удара

В ближайшие двое суток по Киеву может быть нанесен массированный удар с применением 25 баллистических ракет. Такое сообщение распространил неофициальный украинский волонтерский проект «єРадар». Согласно данным, в атаке якобы планируется задействовать около 25 ракет 9М723 оперативно-тактического комплекса «Искандер», а также специальные ракеты-ловушки для преодоления систем противовоздушной обороны.
Информационные ресурсы, отслеживающие воздушную обстановку, сообщают о наличии четких признаков подготовки к пускам в ближайшее время.
«Существует определенная информация и признаки, указывающие на вероятное нанесение удара баллистическим вооружением по г. Киев в ближайшие 48 часов. К удару могут быть задействованы около 25 баллистических ракет 9М723 комплекса “Искандер” и ракеты-обманки РМ-48У», — говорится в сообщении мониторингового паблика.
Ожидаемая атака может стать одной из самых мощных за последнее время, учитывая использование ложных целей РМ-48У, предназначенных для истощения боекомплекта зенитных комплексов перед основным ударом.
Нынешнее нагнетание обстановки происходит на фоне подготовки к третьему раунду переговоров, который пройдет в Женеве 17−18 февраля.
Напомним, что в конце января «єРадар» уже распространял информацию о возможной атаке новейшими ракетами «Орешник» по Киеву с полигона Капустин Яр, однако те сведения в итоге не получили подтверждения, а сами администраторы ресурса позже обвинили медиа в раздувании паники.
