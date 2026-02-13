«25 мощных ракет по Киеву»: на Украине ждут критического удара

Напомним, что в конце января «єРадар» уже распространял информацию о возможной атаке новейшими ракетами «Орешник» по Киеву с полигона Капустин Яр, однако те сведения в итоге не получили подтверждения, а сами администраторы ресурса позже обвинили медиа в раздувании паники.