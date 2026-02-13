«Сделают нас сильнее»: Зеленский раскрыл детали новой сделки с Мерцем

Украина и Германия перешли к этапу прямого промышленного сотрудничества в оборонной сфере, запустив совместное производство беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале, в ходе переговоров с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем стороны обсудили первые результаты работы этого предприятия и наметили планы по расширению мощностей. Помимо вооружений, лидеры затронули вопросы энергетической поддержки и дипломатических усилий по поиску мира.