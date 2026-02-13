Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев не примет участия в переговорах с Украиной в Женеве

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев не войдет в состав делегации на переговорах по Украине в Женеве.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев не войдет в состав делегации на переговорах по Украине в Женеве. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По словам источника, Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений Москвы и Вашингтона.

«Дмитриев, как и ранее, не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной», — пояснил собеседник агентства.

При этом в ближайшее время он встретится в Женеве с представителями США для обсуждения взаимодействия в сфере экономики.

Ранее в Кремле сообщили, что переговоры по урегулированию пройдут 17−18 февраля. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский вместо начальника Главного управления Генштаба Игоря Костюкова.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше