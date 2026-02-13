Дмитриев не примет участия в переговорах с Украиной в Женеве

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев не войдет в состав делегации на переговорах по Украине в Женеве. Об этом сообщил источник РИА Новости.
По словам источника, Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений Москвы и Вашингтона.
«Дмитриев, как и ранее, не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной», — пояснил собеседник агентства.
При этом в ближайшее время он встретится в Женеве с представителями США для обсуждения взаимодействия в сфере экономики.
Ранее в Кремле сообщили, что переговоры по урегулированию пройдут 17−18 февраля. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский вместо начальника Главного управления Генштаба Игоря Костюкова.