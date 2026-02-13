Трамп заявил, что Зеленский должен двигаться к миру

Президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен двигаться в сторону заключения мира, а Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта.
«Зеленский должен двигаться. Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать», — сказал Трамп журналистам.
По словам американского лидера, у сторон есть возможность для достижения договоренностей.
Ранее сообщалось, что иностранная разведка в мае 2025 года передала США перехваченный разговор, в котором упоминался человек из окружения Дональда Трампа. По данным The New York Times и The Wall Street Journal, речь шла о супруге дочери Трампа Джареде Кушнере и его возможном влиянии на внутриполитические процессы. Директор Национальной разведки Тулси Габбард распорядилась не предавать сведения огласке, материалы были направлены главе аппарата Белого дома. В администрации США отмечали, что упоминания Кушнера в разговоре могли не соответствовать действительности.