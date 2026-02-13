Трамп заявил, что Зеленский должен двигаться к миру

Ранее сообщалось, что иностранная разведка в мае 2025 года передала США перехваченный разговор, в котором упоминался человек из окружения Дональда Трампа. По данным The New York Times и The Wall Street Journal, речь шла о супруге дочери Трампа Джареде Кушнере и его возможном влиянии на внутриполитические процессы. Директор Национальной разведки Тулси Габбард распорядилась не предавать сведения огласке, материалы были направлены главе аппарата Белого дома. В администрации США отмечали, что упоминания Кушнера в разговоре могли не соответствовать действительности.