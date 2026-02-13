Трамп собрался в Венесуэлу

Дональд Трамп анонсировал визит в Венесуэлу. Об этом он заявил журналистам у Белого дома, не уточнив точных сроков поездки.
«Я совершу визит в Венесуэлу, мы пока не решили, когда он состоится», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп выложил в соцсети Truth Social фото, на котором Гренландия, Канада и Венесуэла «вошли в состав» США.
Напомним, США 3 января нанесли удар по Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро с супругой и вывезли их в Нью-Йорк. Мадуро будут судить за «наркотерроризм».
