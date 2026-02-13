Ричмонд
Трамп: Зеленский рискует упустить возможность для урегулирования конфликта

Трамп намекнул Зеленскому на необходимость срочно идти на компромиссы.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Зеленский должен сделать хоть что-то, чтобы разрешить конфликт на Украине мирным путем. Если он этого не сделает, то рискует упустить последнюю возможность, уверен американский президент.

«Зеленский должен двигаться. Россия хочет заключить сделку, и Зеленский должен двигаться, иначе он упустит отличную возможность. Он должен двигаться», — заявил Трамп в беседе с журналистами.

Напомним, что администрация Трампа усилила давление на Украину (по данным NYT), требуя уступок по Донбассу на переговорах с Россией. Украина настаивает на гарантиях безопасности перед уступками, но их форма пока не определена. В феврале США призвали Киев провести выборы до 15 мая, угрожая прекратить участие в переговорах при отсутствии готовности к компромиссам.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский прямым текстом заявил, что ему предпочтительно продолжать вести боевые действия.

