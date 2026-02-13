Госдума готовит зачистку молельных в многоэтажках

В Государственную думу внесен законопроект, накладывающий жесткий запрет на размещение молельных домов в многоквартирных жилых зданиях. Как сообщает пресс-служба фракции «Новые люди», инициатива призвана исключить использование как жилых, так и встроенно-пристроенных нежилых помещений для проведения массовых богослужений и религиозных обрядов. Документ уже получил поддержку правительства РФ и был доработан с учетом позиций различных ведомств.