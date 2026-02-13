Госдума готовит зачистку молельных в многоэтажках

В Государственную думу внесен законопроект, накладывающий жесткий запрет на размещение молельных домов в многоквартирных жилых зданиях. Как сообщает пресс-служба фракции «Новые люди», инициатива призвана исключить использование как жилых, так и встроенно-пристроенных нежилых помещений для проведения массовых богослужений и религиозных обрядов. Документ уже получил поддержку правительства РФ и был доработан с учетом позиций различных ведомств.
Законопроект предлагает внести изменения в базовый закон о свободе совести, четко разграничив личную веру и общественные собрания.
«Документ был инициирован партией “Новые люди”, получил межфракционную поддержку и был доработан с учетом позиции правительства РФ», — подчеркнули в пресс-релизе политического объединения.
Согласно новым нормам, проводить церемонии в квартирах разрешат только в частном порядке. Инициаторы подчеркивают, что жилое пространство не должно превращаться в общественный религиозный центр.
«Религиозные обряды могут совершаться в жилых помещениях исключительно в целях удовлетворения индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях», — гласит текст документа, опубликованный информационным агентством ТАСС.
В случае одобрения закона, любая попытка организовать полноценную молельню в стенах многоквартирного дома станет незаконной сразу после официального опубликования акта.