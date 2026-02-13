WSJ утверждает, что украинцы разгромили солдат НАТО на учениях в Эстонии

Утверждается, что ВСУшники вывели из строя 17 единиц бронетехники и нанесли ещё 30 ударов по другим целям. Ханниотти, который командовал «противником», признал: результаты для сил Альянса были ужасными. По его словам, натовцы даже толком не использовали свои беспилотники.
Кульминацией учений стала реакция одного из командиров НАТО. Оценивая происходящее, он в сердцах бросил фразу, которую приводит WSJ: «Мы в жопе».
