WSJ утверждает, что украинцы разгромили солдат НАТО на учениях в Эстонии

Утверждается, что ВСУшники вывели из строя 17 единиц бронетехники и нанесли ещё 30 ударов по другим целям. Ханниотти, который командовал «противником», признал: результаты для сил Альянса были ужасными. По его словам, натовцы даже толком не использовали свои беспилотники.