Рубио пропустил встречу по Украине на Мюнхенской конференции

«Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами по вопросу конфликта на Украине, что, как считают в европейских столицах, свидетельствует об ослаблении интереса Вашингтона к вовлечению их в усилия по урегулированию», — говорится в материале.
По данным издания, он обсуждает конфликт на многих встречах на полях Мюнхенской конференции по безопасности и не смог присутствовать из-за плотного графика. В свою очередь, европейский источник назвал переговоры без участия Штатов недостаточно содержательными.
Мероприятие проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году там выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Тогда он заявил, что самая большая угроза для Европы — не Россия и Китай, а отступление от фундаментальных ценностей, которые она разделяла со Штатами.