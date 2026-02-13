Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио пропустил встречу по Украине на Мюнхенской конференции

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил обсуждение украинского конфликта с лидерами Германии, Польши, Финляндии и главой Еврокомиссии, пишет газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника.

Источник: Reuters

«Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами по вопросу конфликта на Украине, что, как считают в европейских столицах, свидетельствует об ослаблении интереса Вашингтона к вовлечению их в усилия по урегулированию», — говорится в материале.

По данным издания, он обсуждает конфликт на многих встречах на полях Мюнхенской конференции по безопасности и не смог присутствовать из-за плотного графика. В свою очередь, европейский источник назвал переговоры без участия Штатов недостаточно содержательными.

Мероприятие проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году там выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Тогда он заявил, что самая большая угроза для Европы — не Россия и Китай, а отступление от фундаментальных ценностей, которые она разделяла со Штатами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше