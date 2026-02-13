Дипломатическое ведомство США заявило, что госсекретарь Марко Рубио в ходе встречи с руководителем ФРГ Фридрихом Мерцем поблагодарил Берлин за помощь Киеву.
Как уточняется, речь идет о сумме, превышающей 76 миллиардов долларов, за период с 2022 года.
Российские политические деятели неоднократно говорили, что помощь Украине со стороны других государств может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.
Читайте материал «Трамп пообещал Орбану поддержку в ходе выборов в апреле».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.