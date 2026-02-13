Ричмонд
Мерц заявил, что ФРГ навсегда отказалась от роли гегемона в Европе

Фридрих Мерц сообщил, что Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе, усвоив исторический урок.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с заявлением, что ФРГ навсегда отказалась от роли гегемона в Европе, усвоив исторический урок. Соответствующее заявление политик сделал на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Политика великих держав в Европе не является вариантом для Германии. Партнерское лидерство — да. Гегемонические фантазии — нет. Никогда больше мы, немцы, не будем ходить в одиночку. Это неизгладимый урок в нашей истории», — приводит его слова газета Handelsblatt.

В своем выступлении Мерц предостерег от политики великих держав, охарактеризовав ее как рискованную стратегию. По его мнению, первыми жертвами такой линии становятся малые государства, однако со временем негативные последствия могут затронуть и крупные державы.

Ранее сообщалось, что жители Германии обрушились с критикой в адрес канцлера Фридриха Мерца после его настоятельных призывов работать больше.

