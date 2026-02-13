Дипломатическая пощечина: Рубио отказался обсуждать с европейцами Украину

Государственный секретарь США Марко Рубио в последний момент отменил запланированные переговоры с ключевыми лидерами Евросоюза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности по Украине. Как сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в американской администрации, официальной причиной демарша назван «плотный график» главы Госдепартамента. Однако в европейских столицах этот шаг восприняли как осознанную попытку Вашингтона отстранить союзников от процесса принятия решений по украинскому урегулированию.
В публикации отмечается, что Рубио должен был встретиться в пятницу днем с главами Германии, Польши, Финляндии и председателем Еврокомиссии. Отказ от диалога на столь высоком уровне вызвал серьезные опасения в Брюсселе.
«Госсекретарь США Марко Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами по вопросу войны на Украине, что, как считают в европейских столицах, свидетельствует об ослаблении интереса Вашингтона к вовлечению их в усилия по урегулированию конфликта», — говорится в материале СМИ.
По мнению европейских дипломатов, администрация Дональда Трампа всё более явно демонстрирует намерение решать судьбу Киева за спиной своих трансатлантических партнеров.
Ранее стало известно, что очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Россия — США — Украина перенесен в Женеву, а российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Читайте материал: «“25 мощных ракет по Киеву”: на Украине ждут критического удара».