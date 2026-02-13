Дипломатическая пощечина: Рубио отказался обсуждать с европейцами Украину

Государственный секретарь США Марко Рубио в последний момент отменил запланированные переговоры с ключевыми лидерами Евросоюза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности по Украине. Как сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в американской администрации, официальной причиной демарша назван «плотный график» главы Госдепартамента. Однако в европейских столицах этот шаг восприняли как осознанную попытку Вашингтона отстранить союзников от процесса принятия решений по украинскому урегулированию.