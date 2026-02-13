В Минске назвали фейком слова Лукашенко о запрете мессенджеров

В опровержении отмечается, что в ряде каналов распространяется якобы высказывание Александра Лукашенко о блокировке мессенджеров, VPN и их владельцев, а также о необходимости «не мешать общаться людям» и контролировать разрешённое. «Авторы данных фантазий, вероятно, пятничный вечер начали чуть раньше обычного — судя по всему, закуску ещё не подвезли, но тостующих эта неприятность не остановила», — говорится в сообщении.