В Минске назвали фейком слова Лукашенко о запрете мессенджеров

Распространяемое в Telegram-каналах заявление о якобы намерении запретить мессенджеры и VPN в Белоруссии не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе президента республики.
«Это фейк, ничего подобного Лукашенко не говорил», — заявили в пресс-службе.
В опровержении отмечается, что в ряде каналов распространяется якобы высказывание Александра Лукашенко о блокировке мессенджеров, VPN и их владельцев, а также о необходимости «не мешать общаться людям» и контролировать разрешённое. «Авторы данных фантазий, вероятно, пятничный вечер начали чуть раньше обычного — судя по всему, закуску ещё не подвезли, но тостующих эта неприятность не остановила», — говорится в сообщении.
Ранее Александр Лукашенко в ходе инспекционной поездки в войска посетил стрельбище в Минской области, где наблюдал за тренировочными стрельбами военнослужащих. По данным БелТА, он заявил, что увиденные результаты не вызвали у него особого удовлетворения.