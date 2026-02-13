Ричмонд
Украина снова добивается отмены концертов Курентзиса и Захаровой в Италии

Посольство Украины в Италии вновь пытается сорвать гастроли российских деятелей искусства. На этот раз под прицел попали выступления оркестра musicAeterna под управлением дирижёра Теодора Курентзиса и мартовский концерт балерины Светланы Захаровой в Риме.

Источник: Life.ru

«Мы глубоко обеспокоены новостью о предстоящих концертах Теодора Курентзиса в Италии», — сообщает диппредставительство в соцсети.

По информации дипломатов, концерты musicAeterna уже прошли 10 февраля в Брешии и 12 февраля в Модене, а 13 февраля запланировано выступление во Флоренции. Также украинское посольство выразило недовольство предстоящим выступлением Светланы Захаровой в крупном музыкальном комплексе Auditorium Parco della Musica.

«На наши просьбы о пересмотре этого решения мы не получили ответа», — говорится в публикации.

Ранее посол России в Риме Алексей Парамонов назвал такие действия украинской дипломатии беспардонными и подчеркнул, что эта неприглядная практика не делает чести Италии.

Ранее Life.ru писал, что во Флоренции отменили выступления российской балерины Светланы Захаровой, которые должны были пройти 20 и 21 января. Артистка планировала представить там свой авторский проект. На сайте театра объяснили, что решение связано с международной напряжённостью, которая создаёт атмосферу, способную помешать успеху спектакля.

