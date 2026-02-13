Украина снова добивается отмены концертов Курентзиса и Захаровой в Италии

«Мы глубоко обеспокоены новостью о предстоящих концертах Теодора Курентзиса в Италии», — сообщает диппредставительство в соцсети.
По информации дипломатов, концерты musicAeterna уже прошли 10 февраля в Брешии и 12 февраля в Модене, а 13 февраля запланировано выступление во Флоренции. Также украинское посольство выразило недовольство предстоящим выступлением Светланы Захаровой в крупном музыкальном комплексе Auditorium Parco della Musica.
«На наши просьбы о пересмотре этого решения мы не получили ответа», — говорится в публикации.
Ранее посол России в Риме Алексей Парамонов назвал такие действия украинской дипломатии беспардонными и подчеркнул, что эта неприглядная практика не делает чести Италии.
Ранее Life.ru писал, что во Флоренции отменили выступления российской балерины Светланы Захаровой, которые должны были пройти 20 и 21 января. Артистка планировала представить там свой авторский проект. На сайте театра объяснили, что решение связано с международной напряжённостью, которая создаёт атмосферу, способную помешать успеху спектакля.
