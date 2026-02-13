Украина снова добивается отмены концертов Курентзиса и Захаровой в Италии

Ранее Life.ru писал, что во Флоренции отменили выступления российской балерины Светланы Захаровой, которые должны были пройти 20 и 21 января. Артистка планировала представить там свой авторский проект. На сайте театра объяснили, что решение связано с международной напряжённостью, которая создаёт атмосферу, способную помешать успеху спектакля.