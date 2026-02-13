Ричмонд
В европейской стране разрешили властям прослушивать телефонные разговоры

Правительство Кипра одобрило законопроект, который позволяет властям прослушивать телефонные разговоры. Документ подготовило Министерство юстиции и общественного порядка.

В ведомстве подчеркнули, что новые меры усилят возможности государства в борьбе с организованной преступностью, но при этом будут соблюдаться фундаментальные права человека. Детали реализации и контроля за прослушкой пока не раскрываются.

Ранее Life.ru сообщал, что Минцифры РФ готовит смягчение грядущих антимошеннических мер, которые могли бы помешать общению с близкими за рубежом. Первоначально планировалось ввести полный запрет на входящие звонки из-за границы. Однако ко второму чтению законопроекта готовят поправки: по словам Лебедева, они позволят россиянам без проблем разговаривать, например, с родственниками за рубежом.

