В европейской стране разрешили властям прослушивать телефонные разговоры

В ведомстве подчеркнули, что новые меры усилят возможности государства в борьбе с организованной преступностью, но при этом будут соблюдаться фундаментальные права человека. Детали реализации и контроля за прослушкой пока не раскрываются.
Ранее Life.ru сообщал, что Минцифры РФ готовит смягчение грядущих антимошеннических мер, которые могли бы помешать общению с близкими за рубежом. Первоначально планировалось ввести полный запрет на входящие звонки из-за границы. Однако ко второму чтению законопроекта готовят поправки: по словам Лебедева, они позволят россиянам без проблем разговаривать, например, с родственниками за рубежом.
