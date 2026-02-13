Зеленский в Мюнхене встретился с сыном свергнутого шаха Ирана и пообещал поддержку

Видео © Пресс-служба Зеленского.
Как сообщили в офисе Зеленского, он заявил о поддержке «иранского народа в его борьбе за своё будущее». Сам Пехлеви с конца 70-х живёт в эмиграции, в основном в США. В ходе недавних протестов в Иране он пытался позиционировать себя как лидера оппозиции, но реальной поддержки внутри страны не получил.
К слову, в аэропорту Мюнхена Зеленского встречали без особой помпы: немецких официальных лиц в кадре не было, только украинские сопровождающие. Главная интрига форума — переговоры с новой американской администрацией и возможная встреча с госсекретарём Рубио.
