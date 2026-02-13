Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский в Мюнхене встретился с сыном свергнутого шаха Ирана и пообещал поддержку

Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с наследным принцем в изгнании Резой Пехлеви — сыном последнего иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году. Об этом сообщает пресс-служба киевского главаря.

Видео © Пресс-служба Зеленского.

Как сообщили в офисе Зеленского, он заявил о поддержке «иранского народа в его борьбе за своё будущее». Сам Пехлеви с конца 70-х живёт в эмиграции, в основном в США. В ходе недавних протестов в Иране он пытался позиционировать себя как лидера оппозиции, но реальной поддержки внутри страны не получил.

К слову, в аэропорту Мюнхена Зеленского встречали без особой помпы: немецких официальных лиц в кадре не было, только украинские сопровождающие. Главная интрига форума — переговоры с новой американской администрацией и возможная встреча с госсекретарём Рубио.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше