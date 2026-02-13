США разрешили операции в нефтегазовом секторе Венесуэлы

Министерство финансов США разрешило проводить некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, следует из общей лицензии, выпущенной управлением по контролю за иностранными активами ведомства.
Согласно опубликованной на официальном сайте Минфина США генеральной лицензии, речь идет о действиях, «касающихся переговоров и заключения условных контрактов относительно новых инвестиций в операции в нефтегазовом секторе Венесуэлы».
Из документа следует, что сняты ограничения на финансовые операции с правительством Венесуэлы, с государственной нефтегазовой компанией Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA) и ее дочерними структурами.
При этом сохраняются ограничения для физических и юридических лиц из России, Китая, Ирана, Кубы и КНДР, а также компаний, имеющих связи с указанными лицами.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США разрешило отдельные операции, связанные с поставками в Венесуэлу товаров, технологий и услуг для нефтегазовой отрасли.