Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США разрешили операции в нефтегазовом секторе Венесуэлы

Министерство финансов США разрешило проводить некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Министерство финансов США разрешило проводить некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, следует из общей лицензии, выпущенной управлением по контролю за иностранными активами ведомства.

Согласно опубликованной на официальном сайте Минфина США генеральной лицензии, речь идет о действиях, «касающихся переговоров и заключения условных контрактов относительно новых инвестиций в операции в нефтегазовом секторе Венесуэлы».

Из документа следует, что сняты ограничения на финансовые операции с правительством Венесуэлы, с государственной нефтегазовой компанией Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA) и ее дочерними структурами.

При этом сохраняются ограничения для физических и юридических лиц из России, Китая, Ирана, Кубы и КНДР, а также компаний, имеющих связи с указанными лицами.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США разрешило отдельные операции, связанные с поставками в Венесуэлу товаров, технологий и услуг для нефтегазовой отрасли.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше