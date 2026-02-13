Рубио отменил встречу с лидерами ЕС в Мюнхене по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на американского чиновника.
По данным издания, Рубио должен был присутствовать на встрече с лидерами Германии, Польши и Финляндии, а также главой Еврокомиссии. Однако в последний момент он отказался от участия из-за плотного графика.
Как отмечает газета, в европейских столицах отмену встречи расценили как сигнал об ослаблении интереса Вашингтона к вовлечению ЕС в усилия по урегулированию конфликта.
Ранее Марко Рубио сообщал о планах выступить на Мюнхенской конференции по безопасности с речью о трансформации мировой политики и новых геополитических реалиях. Он подчеркивал, что глобальный порядок быстро меняется и странам необходимо переосмыслить свои стратегические приоритеты. По словам госсекретаря, участники форума ожидают от США откровенного сигнала относительно внешнеполитического курса, при этом он уже провел ряд закрытых встреч с партнерами по вопросам безопасности.