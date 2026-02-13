Рубио отменил встречу с лидерами ЕС в Мюнхене по Украине

Ранее Марко Рубио сообщал о планах выступить на Мюнхенской конференции по безопасности с речью о трансформации мировой политики и новых геополитических реалиях. Он подчеркивал, что глобальный порядок быстро меняется и странам необходимо переосмыслить свои стратегические приоритеты. По словам госсекретаря, участники форума ожидают от США откровенного сигнала относительно внешнеполитического курса, при этом он уже провел ряд закрытых встреч с партнерами по вопросам безопасности.