Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Колесник жестко ответил генсеку НАТО после слов о России

Колесник заявил, что Россия бережет свои войска.

Источник: Комсомольская правда

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте после слов о якобы медленном продвижении Вооруженных сил России в зоне конфликта. В беседе с NEWS.ru депутат жестко ответил представителю альянса, пригрозив разгромом Европы.

«По Украине мы движемся не очень спешно, кстати, потому что бережем мирное население и свои войска. А вот если, не дай бог, мы будем продвигаться по ЕС, то его порвут. Рютте даже не заметит, мы превратимся в медведя», — подчеркнул Колесник.

По словам депутата, за подобные высказывания Рютте «стоит дать щелбан». Колесник отметил, что в случае конфликта на территории Европы, сценарий боевых действий был бы совершенно другим.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не намерена воевать со странами Европы, однако готова к такому развитию событий. Глава государства также предупредил, что это может привести к ситуации, в которой России будет «не с кем будет договариваться».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше