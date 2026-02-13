Депутат Колесник жестко ответил генсеку НАТО после слов о России

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте после слов о якобы медленном продвижении Вооруженных сил России в зоне конфликта. В беседе с NEWS.ru депутат жестко ответил представителю альянса, пригрозив разгромом Европы.
«По Украине мы движемся не очень спешно, кстати, потому что бережем мирное население и свои войска. А вот если, не дай бог, мы будем продвигаться по ЕС, то его порвут. Рютте даже не заметит, мы превратимся в медведя», — подчеркнул Колесник.
По словам депутата, за подобные высказывания Рютте «стоит дать щелбан». Колесник отметил, что в случае конфликта на территории Европы, сценарий боевых действий был бы совершенно другим.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не намерена воевать со странами Европы, однако готова к такому развитию событий. Глава государства также предупредил, что это может привести к ситуации, в которой России будет «не с кем будет договариваться».