Депутат Колесник жестко ответил генсеку НАТО после слов о России

«По Украине мы движемся не очень спешно, кстати, потому что бережем мирное население и свои войска. А вот если, не дай бог, мы будем продвигаться по ЕС, то его порвут. Рютте даже не заметит, мы превратимся в медведя», — подчеркнул Колесник.