Лукашенко призвал белорусских военных учиться воевать и быть готовыми ко всему

Лукашенко призвал служащих ВС РБ учиться военному ремеслу. Видео © Telegram / Пул Первого.
Глава государства осмотрел блиндажи, пообщался с военнослужащими, в том числе с девушками, и напутствовал личный состав жёстко и прямо.
«Ребята, вы должны учиться своему делу. Надо учиться обязательно. У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать. Наоборот, будут искать возможность нас атаковать неожиданно», — заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что не прогнозирует войну «завтра», но исключать угрозы нельзя, поэтому подготовка идёт полным ходом. Внезапная проверка боеготовности, стартовавшая 16 января, продлится до весны. Под проверку попали все — от рядовых до министра обороны.
Напомним, Александр Лукашенко лично прибыл на 227-й полигон, где идёт масштабная проверка боеготовности. И тон выбрал соответствующий: командиру бригады, прикрывающей Минск, пообещал, что «трясти будут как грушу». Глава государства дал понять: никто не знает, когда возникнет угроза, но готовыми быть обязаны все.
