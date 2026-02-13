Захарова отметила, что Мерц, изучая выступления российских официальных лиц за предыдущие 19 лет на той же конференции, мог бы понять, что такого порядка никогда не было. Захарова подчеркнула, что Запад всегда обещал построить миропорядок, основанный на общих правилах, но не сдержал свое слово.