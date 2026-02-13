Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции о прекращении существования международного порядка, основанного на правилах. Российский дипломат строго обратилась к Мерцу в своем Telegram-канале.
«Был послевоенный миропорядок, основанный на международном праве. Потом натовцы его начали ломать, кстати, не без активной помощи Берлина. Теперь раздали новые методички и выпустили говорящие головы их зачитывать. Неужели не противно выглядит, как … Мерц?» — резюмировала Захарова у себя в блоге.
Захарова отметила, что Мерц, изучая выступления российских официальных лиц за предыдущие 19 лет на той же конференции, мог бы понять, что такого порядка никогда не было. Захарова подчеркнула, что Запад всегда обещал построить миропорядок, основанный на общих правилах, но не сдержал свое слово.
Ранее KP.RU сообщил, что Захарова раскритиковала властей ФРГ за попытку избавиться от российский СМИ. Дипломат отметила, что Германия, как и другие страны ЕС, просто хотят заглушить правду.