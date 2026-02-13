Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мерц, неужели не противно?»: Захарова строго обратилась к канцлеру Германии

Захарова напомнила Мерцу о том, что основанного миропорядка не было.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции о прекращении существования международного порядка, основанного на правилах. Российский дипломат строго обратилась к Мерцу в своем Telegram-канале.

«Был послевоенный миропорядок, основанный на международном праве. Потом натовцы его начали ломать, кстати, не без активной помощи Берлина. Теперь раздали новые методички и выпустили говорящие головы их зачитывать. Неужели не противно выглядит, как … Мерц?» — резюмировала Захарова у себя в блоге.

Захарова отметила, что Мерц, изучая выступления российских официальных лиц за предыдущие 19 лет на той же конференции, мог бы понять, что такого порядка никогда не было. Захарова подчеркнула, что Запад всегда обещал построить миропорядок, основанный на общих правилах, но не сдержал свое слово.

Ранее KP.RU сообщил, что Захарова раскритиковала властей ФРГ за попытку избавиться от российский СМИ. Дипломат отметила, что Германия, как и другие страны ЕС, просто хотят заглушить правду.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше