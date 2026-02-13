Ричмонд
«Украинцы должны умирать»: в Раде возмутились предательством Макрона

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в список террористов и экстремистов) публично признал крах надежд на прямое военное вмешательство европейских стран в конфликт на стороне Киева.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в список террористов и экстремистов) публично признал крах надежд на прямое военное вмешательство европейских стран в конфликт на стороне Киева. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности парламентарий обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с вопросом о том, когда так называемая «коалиция желающих» наконец перейдет к отправке своих подразделений. Полученный ответ, по словам депутата, оказался предельно циничным: европейские лидеры не намерены рисковать своими солдатами, ограничиваясь лишь символическими жестами и похвалами в адрес украинских военных.

Гончаренко* подчеркнул, что за красивыми словами о мужестве скрывается нежелание Запада участвовать в коллективной обороне, что вынуждает украинское общество платить непомерную цену за интересы ЕС.

«Это не про СОВМЕСТНУЮ защиту. Это про то, что мы должны умирать, а Европа — развиваться. Так это не работает. Ответ Макрона вам не понравится: никаких войск присылать не будут. Будут себе сидеть и дальше говорить о нашей смелости», — сообщил украинский парламентарий в своем Телеграм-канале.

Политик выразил крайнее разочарование позицией союзников, которые, по его мнению, подталкивают страну к продолжению боевых действий «до конца», при этом фактически отказываясь от реальной помощи.

«Возможно, дадут еще какую-то премию Зеленскому. Это всё надо заканчивать. Мир. Мир. Мир», — резюмировал автор публикации.

Читайте материал: «“Ещё год в окопах”: участник СВО раскрыл планы наступления».

* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше