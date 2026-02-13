Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что второй авианосец США направят к Ирану

Президент США Дональд Трамп сообщил, что второй авианосец будет направлен к берегам Ирана в случае отсутствия договоренностей с Тегераном.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время второй американский авианосец будет направлен к берегам Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей.

«Он отправится очень скоро. Один у нас там уже есть», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

По словам главы Белого дома, дополнительная авианосная группа понадобится в случае, если сторонам не удастся заключить сделку. «Он нам понадобится, если мы не заключим сделку», — добавил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен двигаться в сторону заключения мира, а Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта. «Зеленский должен двигаться. Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется двигаться», — отметил он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше