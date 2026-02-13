Трамп заявил, что второй авианосец США направят к Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время второй американский авианосец будет направлен к берегам Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей.
«Он отправится очень скоро. Один у нас там уже есть», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.
По словам главы Белого дома, дополнительная авианосная группа понадобится в случае, если сторонам не удастся заключить сделку. «Он нам понадобится, если мы не заключим сделку», — добавил американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен двигаться в сторону заключения мира, а Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта. «Зеленский должен двигаться. Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется двигаться», — отметил он.