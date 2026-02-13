Рубио в последний момент отменил встречу с европейскими лидерами по Украине

Ранее Life.ru рассказывал, что перед вылетом в Мюнхен в разговоре с прессой Рубио объявил о наступлении «новой эры геополитики», в которой США и союзникам предстоит переосмыслить свою роль. Также глава Госдепа допустил, что встретится с Владимиром Зеленским.