Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио в последний момент отменил встречу с европейскими лидерами по Украине

На полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил встречу с лидерами Германии, Польши, Финляндии и председателем Еврокомиссии, посвящённую украинскому конфликту. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на американского чиновника.

Причиной назван плотный график Рубио, однако в европейских столицах полагают, что это может свидетельствовать о снижении заинтересованности Вашингтона в координации с союзниками по мирному урегулированию.

Мюнхенская конференция продлится до 15 февраля. В прошлом году на ней выступал вице-президент Джей Ди Вэнс, заявивший, что главная угроза для Европы — не Россия или Китай, а отказ от общих с Америкой ценностей.

Ранее Life.ru рассказывал, что перед вылетом в Мюнхен в разговоре с прессой Рубио объявил о наступлении «новой эры геополитики», в которой США и союзникам предстоит переосмыслить свою роль. Также глава Госдепа допустил, что встретится с Владимиром Зеленским.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше