Рубио в последний момент отменил встречу с европейскими лидерами по Украине

Причиной назван плотный график Рубио, однако в европейских столицах полагают, что это может свидетельствовать о снижении заинтересованности Вашингтона в координации с союзниками по мирному урегулированию.
Мюнхенская конференция продлится до 15 февраля. В прошлом году на ней выступал вице-президент Джей Ди Вэнс, заявивший, что главная угроза для Европы — не Россия или Китай, а отказ от общих с Америкой ценностей.
Ранее Life.ru рассказывал, что перед вылетом в Мюнхен в разговоре с прессой Рубио объявил о наступлении «новой эры геополитики», в которой США и союзникам предстоит переосмыслить свою роль. Также глава Госдепа допустил, что встретится с Владимиром Зеленским.
