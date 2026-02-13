Перепутал современность с Рейхом: Дмитрий Медведев обрушился с критикой на канцлера Германии

Ранее KP.RU сообщал, что Фридрих Мерц признал превосходство России над странами Евросоюза в плане военной мощи. По словам канцлера ФРГ, европейцам пора пересмотреть свои взгляды на оборону. Мерц также заявил, что намерен сделать Бундесвер самой сильной армией в Европе, какой только получится.