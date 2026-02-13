Перепутал современность с Рейхом: Дмитрий Медведев обрушился с критикой на канцлера Германии

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц перепутал современность с Рейхом. Об этом политик высказался, комментируя слова немецкого канцлера о сильнейшей армии в Европе.
«Бес, ты время не попутал? Сейчас 2026-й, а не 1933-й», — написал Медведев в личном аккаунте в мессенджере Max.
Зампредседателя Совбеза также опубликовал аналогичный пост в соцсети X, прикрепив к нему иллюстрацию с Мерцем в подобающем образе, напоминающем военных Рейха.
Ранее KP.RU сообщал, что Фридрих Мерц признал превосходство России над странами Евросоюза в плане военной мощи. По словам канцлера ФРГ, европейцам пора пересмотреть свои взгляды на оборону. Мерц также заявил, что намерен сделать Бундесвер самой сильной армией в Европе, какой только получится.