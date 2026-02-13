Ричмонд
Посол Ирана сказал, при каком условии возможно достичь договоренности с США

Посол Ирана в РФ Казем Джалали допустил, что переговоры с США могут обеспечить договоренность о ядерной программе, если Соединенные штаты не будут пытаться диктовать результат до самих переговоров.

Джемали сказал в эфире «Россия-24», что попытки диктовать результат являются не ведением переговоров, а «диктатом своей позиции».

Акции протеста в Иране проходили в декабре и январе. СМИ утверждали, что протестующие захватили два города. С 8 января акции стали еще масштабнее, а власти ограничили в стране Интернет. Сообщалось о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств. Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии СМИ утверждали, что удары по Ирану рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.

Позже Трамп заявил, что «огромная армада» приближается к Ирану, и предложил иранскому руководству сесть за стол переговоров.

