«Бес, ты время не попутал?»: Медведев осадил Мерца за милитаризм

«Никто не заставлял нас впадать в чрезмерную зависимость от Соединенных Штатов, в которой мы недавно оказались. Эта несамостоятельность была результатом наших собственных действий. Но с этим состоянием мы покончим. Мы как можно быстрее сделаем Бундесвер самой сильной армией в Европе, способной защищать свои позиции в случае необходимости», — заявил Мерц в ходе своего выступления.