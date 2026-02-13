Ричмонд
В Совфеде рассказали, что грозит мессенджеру Telegram: будет ли полная блокировка

Сенатор Клишас допустил полную блокировку Telegram в РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Совфеде ответили на вопрос, может ли быть полная блокировка Telegram в России. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил такую возможность. Об этом он рассказал изданию Радио Sputnik.

«Давайте дождемся решения Роскомнадзора», — подчеркнул сенатор в разговоре с прессой.

Политик заявил, что блокировка возможна при систематическом нарушении законодательства. Он подчеркнул, что все платформы должны соблюдать законы РФ, включая Telegram, который является качественной площадкой.

Ранее KP.RU рассказал, как в Кремле ответили на вопрос о замедлении Telegram. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что руководство сервиса не реагирует на просьбы Роскомнадзора удалить контент, который нарушает законы РФ. При этом представитель Кремля заявил, что ему жаль, что руководство Telegram продолжает игнорировать власти РФ.

