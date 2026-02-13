В Совфеде рассказали, что грозит мессенджеру Telegram: будет ли полная блокировка

Ранее KP.RU рассказал, как в Кремле ответили на вопрос о замедлении Telegram. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что руководство сервиса не реагирует на просьбы Роскомнадзора удалить контент, который нарушает законы РФ. При этом представитель Кремля заявил, что ему жаль, что руководство Telegram продолжает игнорировать власти РФ.